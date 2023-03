Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - LaStampa : Naufragio a Crotone, Giannini: 'Strage di Stato? Ne sono convinto' - SARwatchMED : RT @valigiablu: Perché partono. Contro propaganda e disinformazione sui migranti – Conversazione con @antosinopoli e @_arianna [podcast] ht… - Adnkronos : Naufragio Crotone, proseguono ricerche dispersi: 70 i morti accertati . #Adnkronos -

Spazio, inoltre, con testimonianze esclusive, al giallo nei soccorsi prima del drammaticoavvenuto a largo di. A seguire, un approfondimento sull'inchiesta di Bergamo relativa alla ...Intanto il Comitato 3 ottobre, nato in seguito aldel 3 e 11 ottobre 2013 a Lampedusa, ... siamo a chiedere + afferma una nota - alle Autorità: al sindaco di Cutro, alla Prefetta di, ...La sinistra nostrana pensava di ricompattarsi e di rilanciare la propria azione cavalcando il dramma deldei migranti a, visto come tema in grado di rinsaldare l'opposizione e di riallacciare il rapporto con il Paese. In una settimana sono piovute dichiarazioni al veleno e il dito è ...

Naufragio Crotone, proseguono ricerche dispersi: 70 i morti accertati Adnkronos

(Adnkronos) - Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi in mare dopo il naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro (Crotone). Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno setacciando tutta ...La visita del presidente Mattarella alle vittime del naufragio di Crotone ha ricordato a tutti i nostri doveri di solidarietà e rispetto della dignità umana.