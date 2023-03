Naufragio Crotone, Gasparri: bene Meloni contro sciacalli, basta speculazioni (Di domenica 5 marzo 2023) Se il decreto ONG pubblicato in Gazzetta Ufficiale (legge 24 febbraio 2023, n. 15 in vigore dal 3 marzo, cioè dopo il Naufragio di Crotone) abbia potuto influire sulla tragedia. La stessa Meloni ha ... Leggi su blitzquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Se il decreto ONG pubblicato in Gazzetta Ufficiale (legge 24 febbraio 2023, n. 15 in vigore dal 3 marzo, cioè dopo ildi) abbia potuto influire sulla tragedia. La stessaha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - MaryAngelo23 : RT @Pontifex_it: Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripet… - AnnaxLGxTS : RT @Pontifex_it: Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripet… -