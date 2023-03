Naufragio Crotone | diretta | trovata la 71esima vittima ' Nobel per la pace a Cutro'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - welikeduel : Naufragio di #Crotone: il commento di Andrea Purgatori a #propagandalive @andreapurgatori - oanastasi : RT @Avvenire_Nei: #Naufragio di #migranti. Oggi alle 15 Via Crucis sulla spiaggia di #Cutro “Con Cristo tra i migranti dinanzi all’indiffe… - radiondadurto : RT @MeltingPotEU: «Il naufragio di #Cutro è una strage di Stato»: reazioni in tutta Italia. Sabato 11 marzo manifestazione nazionale a #Cro… -

Presenti il vescovo diAngelo Raffaele Panzetta e l'imam della moschea di Cutro Mustafa AchikIl cadavere avvistato nel mare di Botricello. Il sindaco di Cutro: 'E' stata un'ecatombe, non dimenticheremo mai'. Il Papa: 'Fermare i trafficanti'. Il premier Meloni: 'Parole di grande ......recate a Steccato di Cutro per prendere parte alla Via Crucis per i migranti morti neldi ... così Monsignor Stefano Parisi , per anni rettore della cattedrale die ora vescovo di ...

Naufragio Crotone, ritrovata in mare la 71esima vittima | Oltre mille persone alla Via Crucis sul lungomare di Cutro TGCOM

Una migliaio di persone alla Via Crucis organizzata dalla Vicaria di Belcastro e di Isola Capo Rizzuto in memoria dei migranti vittime del naufragio di domenica scorsa ... Alla Via Crucis partecipa ...Sguardo grave, voce sommessa. «Mi chiedo se in questa nazione qualcuno davvero ritenga in coscienza che il governo volutamente abbia fatto morire oltre 60 persone, tra cui ...