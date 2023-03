Naufragio a Cutro | una settimana dopo | 70 i morti accertati | 40 i dispersi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : È arrivato a 70 il tragico bilancio delle vittime del naufragio nel Crotonese. L'ultima, è stata trovata sulla spia… - TgLa7 : #Meloni: valuto di tenere prossimo #Cdm a #Cutro su immigrazione. Non siamo stati avvertiti da Frontex del naufragi… - crocerossa : ??'Davanti a questa drammatica emergenza la risposta della CRI è stata immediata ed esempio di grande umanità'. Il P… - marzo7paolo : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco esprime il dolore per le numerose vittime del naufragio al largo delle coste di Cutro: 'Rinnovo a tutti… - Nidyaie : RT @MeltingPotEU: «Il naufragio di #Cutro è una strage di Stato»: reazioni in tutta Italia. Sabato 11 marzo manifestazione nazionale a #Cro… -

"Esprimo il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque dipresso Crotone". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo: "Prego per le numerose vittime del, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e ......Stamani sono riprese da parte dei Vigili del fuoco le ricerche in mare di altri corpi delle vittime deldel barcone carico di migranti verificatosi domenica scorsa a Steccato di. Le ...Il pontefice ha ricordato la tragedia di Steccato di(Crotone), dove, neldi un barcone di migranti, sono morte almeno 70 persone, tra cui anche molti bambini ( GLI ULTIMI ...

Città del Vaticano – «I trafficanti siano fermati e non continuino a disporre della vita di innocenti». Papa Francesco ancora una volta piange le vittime del naufragio ...(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 05 MAR - "Esprimo il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro presso Crotone". Lo ha detto il Papa all'Angelus aggiungendo: "Prego per le numerose vittime ...