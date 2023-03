Naufragio a Cutro | il Papa | “Fermare gli scafisti | basta insanguinare il Mediterraneo”

(Di domenica 5 marzo 2023) Città del Vaticano – “Esprimo il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di, presso Crotone (leggi qui). Prego per le numerose vittime del, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l’accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle e rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie”. A una settimana dalavvenuto in Calabria,Francesco torna a far sentire la sua voce e, rivolgendosi alle autorità, lancia un appello al termine dell’Angelus (leggi qui): “I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte! Le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Abbiamo raccolto l'appello della comunità musulmana calabrese per dare degna sepoltura alle vittime del naufragio d… - Tg3web : È arrivato a 70 il tragico bilancio delle vittime del naufragio nel Crotonese. L'ultima, è stata trovata sulla spia… - TgLa7 : #Meloni: valuto di tenere prossimo #Cdm a #Cutro su immigrazione. Non siamo stati avvertiti da Frontex del naufragi… - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: Flash mob a Perugia per le vittime del naufragio di Cutro - ErricaDallAra : RT @repubblica: Perché la linea del governo sul naufragio di Cutro offende i soccorritori [di Gianluca Di Feo] -

...per la tragedia avvenuta nelle acque di, presso Crotone"; ha detto Francesco affacciato dalla finestra della sua biblioteca su piazza San Pietro: "Prego per le numerose vittime del, ...Città del Vaticano - 'I trafficanti siano fermati e non continuino a disporre della vita di innocenti'. Papa Francesco ancora una volta piange le vittime deldie chiede di fermare gli scafisti. 'I viaggi della speranza non si trasformino più in viaggi della morte'. Da tempo la Chiesa spinge perchè siano potenziati i corridoi umanitari, ...A ormai una settimana di distanza daldel barcone di migranti partito dalla Turchia e schiantatosi su una secca nelle acque di Steccato di, proseguono le ricerche dei dispersi sia in mare che lungo il litorale: secondo le ...

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo il mio dolore per tragedia nelle acque di Cutro presso Crotone. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto ...Nel corso dell'Angelus, Papa Francesco rinnova il suo appello a una settimana dal naufragio del barcone di migranti a Steccato di Cutro ...