Naufragio a Crotone | le vittime sono salite a 70 L' Associazione magistrati si divide sulle parole di Piantedosi | “Nessuna norma può imporre di non fuggire”

Il cadavere avvistato nel mare di Botricello. Il sindaco di Cutro: 'E' stata un'ecatombe, non dimenticheremo mai'. Il Papa: 'Fermare i trafficanti'. Il premier Meloni: 'Parole di grande ..."Esprimo il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso. Prego " ha detto Francesco - per le numerose vittime del, per i loro familiari e per quanti sono ...Il cuore grande die di Cutro si è messo in moto pochi minuti dopo le prime notizie del tragicodi una settimana fa a Steccato di Cutro, costato la vita, finora a 70 persone, tra cui 16 bambini e molte ...

Naufragio Crotone, ritrovata in mare la 71esima vittima | Il Papa: "Dolore per le vittime, fermare i trafficanti di uomini" TGCOM

È quanto si legge in un documento del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati a proposito del naufragio a Steccato di Cutro in provincia di Crotone. LEGGI ANCHE: Il sindaco ...“Esprimo il mio dolore – ha affermato Bergoglio – per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono ...