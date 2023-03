Napoli, Sudamerica. Breve viaggio intorno all’arte di Ermanno Rea (Di domenica 5 marzo 2023) Il comunista e il neonazista. L’ateo e l’islamico. Entrambi napoletani, tutt’e due della Ferrovia. Clamoroso gioco di specchi ustori che vivifica il romanzo semiautobiografico, l’autofiction, il diario di fantasia, o chissà cosa, al quale Ermanno Rea, il grande Ermanno Rea, diede il titolo di “Napoli Ferrovia”. La notizia è che quel libro del 2007 sta diventando, proprio in queste settimane di set napoletani, un film dal titolo “Caracas”, per la regia di Marco D’Amore (Ciro l’Immortale di “Gomorra”, in foto). D’Amore interpreta l’uomo che si fa chiamare Caracas. Toni Servillo è uno scrittore (ben più giovane della figura del libro, “vecchia cariatide comunista” ormai ottantenne) che rimette piede dopo tanto tempo nella sua città e impara a ri-conoscerla attraverso questa strana amicizia. È il tema del ritorno nella “città porosa”. Il ... Leggi su formiche (Di domenica 5 marzo 2023) Il comunista e il neonazista. L’ateo e l’islamico. Entrambi napoletani, tutt’e due della Ferrovia. Clamoroso gioco di specchi ustori che vivifica il romanzo semiautobiografico, l’autofiction, il diario di fantasia, o chissà cosa, al qualeRea, il grandeRea, diede il titolo di “Ferrovia”. La notizia è che quel libro del 2007 sta diventando, proprio in queste settimane di set napoletani, un film dal titolo “Caracas”, per la regia di Marco D’Amore (Ciro l’Immortale di “Gomorra”, in foto). D’Amore interpreta l’uomo che si fa chiamare Caracas. Toni Servillo è uno scrittore (ben più giovane della figura del libro, “vecchia cariatide comunista” ormai ottantenne) che rimette piede dopo tanto tempo nella sua città e impara a ri-conoscerla attraverso questa strana amicizia. È il tema del ritorno nella “città porosa”. Il ...

