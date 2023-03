Napoli sconfitto, a Dazn convinti: “C’è una squadra che deve avere un grosso rammarico” (Di domenica 5 marzo 2023) Nel corso della trasmissione Players Only andata in onda su Dazn, programma con la presenza di soli ex calciatori (oggi opinionisti) e nessun giornalista o conduttore, si è parlato della lotta scudetto e dei possibili contraccolpi che potrebbe avere la sconfitta del Napoli contro la Lazio in campionato. Inizia la sua analisi Valon Behrami: La sconfitta del Napoli non cambia più di tanto le sorti del campionato. Quando hai un margine di oltre 10 punti, come in questo caso, anche perdere una partita ti permette di tenere le avversarie a distanza. Il discorso sarebbe stato diverso se il Napoli avesse avuto 6-7 punti di vantaggio e dopo un K.O. così si sarebbe ritrovata tutte le avversarie addosso. Quella sensazione può mettere tanta pressione. Gol Vecino La lotta scudetto in Serie ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 marzo 2023) Nel corso della trasmissione Players Only andata in onda su, programma con la presenza di soli ex calciatori (oggi opinionisti) e nessun giornalista o conduttore, si è parlato della lotta scudetto e dei possibili contraccolpi che potrebbela sconfitta delcontro la Lazio in campionato. Inizia la sua analisi Valon Behrami: La sconfitta delnon cambia più di tanto le sorti del campionato. Quando hai un margine di oltre 10 punti, come in questo caso, anche perdere una partita ti permette di tenere le avversarie a distanza. Il discorso sarebbe stato diverso se ilavesse avuto 6-7 punti di vantaggio e dopo un K.O. così si sarebbe ritrovata tutte le avversarie addosso. Quella sensazione può mettere tanta pressione. Gol Vecino La lotta scudetto in Serie ...

