Napoli, offerta per Baldanzi: la risposta dell’Empoli (Di domenica 5 marzo 2023) Il Napoli avrebbe fatto un’offerta per Tommaso Baldanzi dell’Empoli, che sta disputando un’ottima stagione con i toscani Tommaso Baldanzi è tra i profili più in bella vista tra i giovani della nostra Serie A. Il calciatore classe 2003 sta giocando un ottimo campionato, tanto da avere gli occhi di tutta l’Italia calcistica addosso. Tante squadre L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Ilavrebbe fatto un’per Tommaso, che sta disputando un’ottima stagione con i toscani Tommasoè tra i profili più in bella vista tra i giovani della nostra Serie A. Il calciatore classe 2003 sta giocando un ottimo campionato, tanto da avere gli occhi di tutta l’Italia calcistica addosso. Tante squadre L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Napoli 54 ore a settimana per 520 euro al mese. 2,4 euro all'ora. Quando ho contestato l'offerta, mi ha dato del… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Offerta di #lavoro??????- @Graded è alla #ricerca di un profilo a supporto del Responsabile Commessa per appalti di Servizi… - info_lavoro : #Napoli #Produzione #Manutenzione TECNICO ASCENSORISTA - vito_grassi : RT @GradedSpa: #Offerta di #lavoro??????- @Graded è alla #ricerca di un profilo a supporto del Responsabile Commessa per appalti di Servizi… -