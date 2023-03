Napoli, Lozano e Zielinski casi spinosi: contratto in scadenza nel 2024 e nessun margine di trattativa (Di domenica 5 marzo 2023) Sul fronte cessioni ci sono due situazioni ancora delicate e che riguardano due titolari della squadra azzurra: Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza il prossimo anno, a giugno 2023, e al momento non sembrano esserci le condizioni per cercare un nuovo accordo con la società partenopea. Prima di perderli L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Sul fronte cessioni ci sono due situazioni ancora delicate e che riguardano due titolari della squadra azzurra: Hirvinge Piotr. Entrambi, infatti, hanno ilinil prossimo anno, a giugno 2023, e al momento non sembrano esserci le condizioni per cercare un nuovo accordo con la società partenopea. Prima di perderli L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - NapoliFCNews : Altra buona prestazione del Chucky Lozano: 50 palloni toccati, 3 passaggi chiave contro l'Empoli #Napoli #SSCNapoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Lady Lozano al Maradona con la figlia in occasione del match Napoli-Lazio - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Lady Lozano al Maradona con la figlia in occasione del match Napoli-Lazio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Lady Lozano al Maradona con la figlia in occasione del match Napoli-Lazio -