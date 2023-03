Napoli-Lazio: arrestati tre tifosi biancocelesti (Di domenica 5 marzo 2023) Lancio di petardi e fumogeni nei confronti dei tifosi del Napoli: la polizia ha arrestato tre tifosi della Lazio Tre tifosi della Lazio fermati dalla polizia ieri sera dopo la partita contro il Napoli allo Stadio Maradona. I tre uomini, un 22enne di Velletri e due romani di 24 e 35 anni – secondo quanto riportato dall’Ansa – sono stati arrestati dopo il lancio di fumogeni e petardi verso i tifosi campani. Uno dei tifosi del Napoli è rimasto ferito dopo aver raccolto uno di questi fumogeni, che gli è esploso tra le mani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Lancio di petardi e fumogeni nei confronti deidel: la polizia ha arrestato tredellaTredellafermati dalla polizia ieri sera dopo la partita contro ilallo Stadio Maradona. I tre uomini, un 22enne di Velletri e due romani di 24 e 35 anni – secondo quanto riportato dall’Ansa – sono statidopo il lancio di fumogeni e petardi verso icampani. Uno deidelè rimasto ferito dopo aver raccolto uno di questi fumogeni, che gli è esploso tra le mani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

