Napoli in calo: ecco i dati che smentiscono i catastrofisti (Di domenica 5 marzo 2023) Il Napoli ha perso con la Lazio ma ha comunque gestito la partita, cercando sempre di creare gioco ed occasioni gol. È bastata una sconfitta affinché tanti addetti ai lavori parlassero già di possibile tracollo del Napoli. Da Milano i tifosi dell’Inter sono convinti che sia arrivato il tanto atteso calo delle squadre di Spalletti e si sogna la clamorosa rimonta in Serie; il tutto mentre in città continuano a sventolare bandiere con il terzo scudetto già cucito. In questo momento c’è chi è estremamente positivo e chi invece è catastrofista. Eppure ci sono dati evidente che smentiscono chi pensa al peggio. ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Il Napoli ha tenuto la sfera per il 64,8% del tempo facendo capire che anche stavolta l’idea della era quella di “fare la ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 marzo 2023) Ilha perso con la Lazio ma ha comunque gestito la partita, cercando sempre di creare gioco ed occasioni gol. È bastata una sconfitta affinché tanti addetti ai lavori parlassero già di possibile tracollo del. Da Milano i tifosi dell’Inter sono convinti che sia arrivato il tanto attesodelle squadre di Spalletti e si sogna la clamorosa rimonta in Serie; il tutto mentre in città continuano a sventolare bandiere con il terzo scudetto già cucito. In questo momento c’è chi è estremamente positivo e chi invece è catastrofista. Eppure ci sonoevidente chechi pensa al peggio.quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Ilha tenuto la sfera per il 64,8% del tempo facendo capire che anche stavolta l’idea della era quella di “fare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli in calo: ecco i dati che smentiscono i catastrofisti #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli… - newsfinanza : Campania, imprenditori under 35: è calo record nella regione con più giovani d’Italia - studiomarzocchi : Ultima Ora: Campania, imprenditori under 35: è calo record nella regione con più giovani d’Italia #economia… - corrmezzogiorno : #Napoli Imprenditori under 35, è calo record nella regione con più giovani d’Italia - Minosse72 : @Spazio_Napoli Forse sentirsi troppo sicuri di se o forse un semplice calo fisico e mentale da non rendere abbasta… -