Napoli | Il Giornale sottolinea | qual è stata la grande fortuna di De Laurentiis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... circledonajello : Così Napoli con il suo impegno culturale in battaglia ha vinto nella sua lotta un Giornale che aveva visto già la C… - gilles_g27 : RT @ParticipioPart: E comunque, se una bomba carta lanciata da un napoletano avesse colpito un tifoso di qualsivoglia altra squadra, ne avr… - AgReds : RT @Flavio_Ognissan: Ieri i tifosi della Lazio hanno getttato una bomba carta sui tifosi del Napoli. Ma nessuno si è indignato ed ha fatto… - gaepaulie : @annatrieste Ma si sa che a Napoli tutto è al suo massimo livello. Comunque avessi alzato gli occhi dal giornale a… - ManuelaFioren : RT @Flavio_Ognissan: Ieri i tifosi della Lazio hanno getttato una bomba carta sui tifosi del Napoli. Ma nessuno si è indignato ed ha fatto… -

...e altre parti d'Italia". "Sia il bacino del 150' che quello degli altri lavoratori Almaviva va integralmente garantito e al momento, purtroppo, abbiamo assistito da chi governa solo a ...Per questo - conclude Paglione - insieme a tanti sindaci dei comuni del mezzogiorno, saremo ail prossimo 17 marzo " giorno in cui si celebra l'unità d'Italia - per far sentire la voce delle ...E la bellezza aè proprio quello che non manca. La bellezza "d'o sole" e "d'o mare", ma anche quella della tantissima arte che qui si può trovare, dal Palazzo Mannajuolo con la famosa scala ...

Le inseguitrici si illudono: una sconfitta del Napoli non può riaprire il ... IlNapolista

Il Giornale è tornato sulle parole di Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli, che ha svelato che in caso di qualificazione in Champions League in azzurro sarebbe arrivato Massimiliano Allegri, ...Tony Damascelli, giornalista, ha commentato, sulle colonne de Il Giornale, la sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Intanto, causa imprevisto anticipo del venerdì, si registrano nuovi exit poll sullo ...