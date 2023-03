Napoli, Curva B: "Vorremmo incontrare De Laurentiis e spiegargli il desiderio dei gruppi" (Di domenica 5 marzo 2023) Un esponente della Curva B è stato intervistato dal quotidiano "Il Roma", raccontando il motivo del silenzio e degli scontri avvenuti sulla A1, ecco cosa si legge: "Se ci fossimo stati tutti noi delle Curve molto probabilmente la partita con la Lazio non l'avremmo persa". "Una piccola parte della Curva A e degli Ultras 72 si trovava in quello scontro e oltre al divieto di trasferta per due mesi è stata inflitta una punizione a questi gruppi. Gli è stato vietato di portare bandiere e striscioni negli incontri casalinghi per l'intero mese di febbraio e anche nell'ultima partita. Essendo però loro tesserati sono potuti entrare lo stesso contro la Lazio mentre i gruppi 'Area Nord', 'Area Sud', 'Secco Vive' e 'Fedayn' sono rimasti fuori perché il Napoli ha voluto l'obbligatorietà della fidelity card e ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 marzo 2023) Un esponente dellaB è stato intervistato dal quotidiano "Il Roma", raccontando il motivo del silenzio e degli scontri avvenuti sulla A1, ecco cosa si legge: "Se ci fossimo stati tutti noi delle Curve molto probabilmente la partita con la Lazio non l'avremmo persa". "Una piccola parte dellaA e degli Ultras 72 si trovava in quello scontro e oltre al divieto di trasferta per due mesi è stata inflitta una punizione a questi. Gli è stato vietato di portare bandiere e striscioni negli incontri casalinghi per l'intero mese di febbraio e anche nell'ultima partita. Essendo però loro tesserati sono potuti entrare lo stesso contro la Lazio mentre i'Area Nord', 'Area Sud', 'Secco Vive' e 'Fedayn' sono rimasti fuori perché ilha voluto l'obbligatorietà della fidelity card e ...

