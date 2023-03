Napoli-Atalanta senza tifosi ospiti | vietata la trasferta ai residenti a Bergamo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Vittorie, pareggi e sconfitte dell'#Atalanta contro la Juventus e i rivali-Juve finiti secondi nei 9 campionati dei… - gippu1 : L'Italia torna ad avere 7 squadre negli ottavi di finale delle tre Coppe Europee: era successo solo nel 1990-91, qu… - sscnapoli : ?? #NapoliAtalanta, biglietti in vendita da domani alle ore 15:00. - sportli26181512 : Il #Napoli in pausa di riflessione: riposo prima del tour de force: Due giorni di stop agli allenamenti in vista di… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Contro l'Atalanta si vedrà un Napoli più verticale per coinvolgere meglio Osimhen -

Commenta per primo In vista del big match colal Maradona, in programma sabato 11 marzo alle 20.45, l 'ha gli occhi puntati su ben cinque giocatori da recuperare. Palomino, Scalvini e Zapata , secondo le parole di Gasperini alla ...CLASSIFICA SERIE A:* punti 65, Lazio* 48, Inter 47, Milan* 47, Roma 44,* 42, Bologna 35, Juventus** 35, Monza* e Udinese* 32, Torino e Fiorentina* 31, Empoli* 28, Sassuolo 27, Lecce ......in Champions è del, che di fatto ha già vinto il campionato, e per gli altri tre sarà bagarre fino all'ultima giornata. Ma Lazio, Inter e Milan hanno qualcosa in più della Roma. L'può ...

NAPOLI - Era già previsto, erano già in agenda ... le tossine della mente e del corpo da spazzare via in vista della preparazione della partita con l'Atalanta e del bis degli ottavi di Champions con l ...Luciano Spalletti pensa ad un Napoli diverso per il match con l'Atalanta. Lo si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ...