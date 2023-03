Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Mutui: Lagarde, banche varino misure per alleviare rialzi: Nell'interesse loro non avere crediti non pagati - VendraminA : @sole24ore @FocusEconomia @MilanoFinanza @bancaditalia @MEF_GOV @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani @edorixi @maxromeoMB… - STaddia : @GiorgiaMeloni il mutuo è un grosso problema oggi… I mutui variabili sono raddoppiati nell’ultimo anno, grazie alle… - STaddia : @galeazzobignami Galeazzo, il mutuo è un grosso problema oggi… I mutui variabili sono raddoppiati nell’ultimo anno,… - ferlini_m : @MarcoRizzoPC La lagarde era ministro economia francese allo scoppio della crisi dei mutui -

Le banche europee potrebbero varare delle misure per alleviare il rialzo dei tassi sui mutuatari ed evitare problemi ai debitori. Lo afferma la presidente della Bce Christinein un'intervista al gruppo editoriale spagnolo Vocento "sono sicura che molte banche sono pronte a rinegoziare" i muti. "è nel loro interesse" e non "vogliono dei crediti non pagati nei loro ...Bce, la decisione di: come saranno i tassi deida marzo Tanto che l'Eurozona 'dovrebbe evitare la recessione, anche se è troppo presto per cantare vittoria'. In pratica Francoforte sta ...Interrogata sulla proposta del partito di sinistra spagnolo Unidas Podemos di fissare un tetto aiha ricordato che isono qualcosa che 'non spetta alla Bce decidere', ma è una ...

Mutui: Lagarde, banche varino misure per alleviare rialzi - Economia Agenzia ANSA

Le banche europee potrebbero varare delle misure per alleviare il rialzo dei tassi sui mutuatari ed evitare problemi ai debitori. (ANSA) ...Tassi d’interesse ancora in crescita e rate dei mutui più alte. Anche a Lecce in Salento, famiglie e imprese sono in allarme per le finanze interne gravate dalla decisione della ...