Mulattieri non si ferma più, altro gol con il Frosinone in Serie B! (Di domenica 5 marzo 2023) Il Frosinone capolista della Serie B sta affrontando in casa il Venezia. La squadra di Fabio Grosso è in vantaggio per 1-0, l’attaccante di proprietà dell’Inter Samuele Mulattieri ha segnato il gol decisivo. CONTINUITÀ – Samuele Mulattieri non si ferma più in Serie B. Il giocatore in prestito al Frosinone di proprietà dell’Inter ha segnato al minuto 15 il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Fabio Grosso contro il Venezia. Quest’oggi è arrivata la terza rete nelle ultime cinque gare, la nona in campionato per la capolista indiscussa del campionato di questa stagione. Mulattieri ha colpito con il piede destro davanti al portiere avversario Joronen su assist di Roberto Insigne. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Ilcapolista dellaB sta affrontando in casa il Venezia. La squadra di Fabio Grosso è in vantaggio per 1-0, l’attaccante di proprietà dell’Inter Samueleha segnato il gol decisivo. CONTINUITÀ – Samuelenon sipiù inB. Il giocatore in prestito aldi proprietà dell’Inter ha segnato al minuto 15 il gol del momentaneo vantaggio della squadra di Fabio Grosso contro il Venezia. Quest’oggi è arrivata la terza rete nelle ultime cinque gare, la nona in campionato per la capolista indiscussa del campionato di questa stagione.ha colpito con il piede destro davanti al portiere avversario Joronen su assist di Roberto Insigne. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Mulattieri non si ferma più, altro gol con il Frosinone in Serie B! - - mouisgod : @GianfrancoRoto5 @Inter Secondo me semplicemente mancava il talento. Intendo puro da fuoriclasse. Esempio perfetto… - GPagliazzi : @Milestemplaris Fatto bene ma io non dimenticherei anche alcuni nostri prospetti come Oristanio Filip Stankovic Mul… - GPagliazzi : @InterCM16 Alcuni giovani li abbiamo pure in giro oltre Fabbian ovvero Filip Stankovic Mulattieri Oristanio e forse… - TiChecco : @Matador1337 Fammi un fischio appena notano che abbiamo un attaccante normale sotto contratto E io aspetto tutti… -