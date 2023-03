Mulattieri | «Inter | sarebbe un sogno! Milito il mio idolo»

(Di domenica 5 marzo 2023) Samueleè stato protagonista della vittoria del Frosinone contro il Venezia per 3-0, grazie anche alla sua doppietta. Ai microfoni di Sky Sport l’attaccante di proprietà dell’ha parlato del suo possibile futuro in nerazzurro e della sua passione per DiegoFUTURO NERAZZURRO – Samueleè arrivato a quota 10 in Serie B, con una doppietta al Venezia che ha aiutato nella vittoria per 3-0 del Frosinone. Queste le sue parole su un possibile futuro in nerazzurro: «un sogno poter giocare all’, ma ora devo pensare al presente e fare il meglio possibile con le mie prestazioni. Poi si vedrà quello che viene. I miei idoli sono statie Ibrahimovic e penso che i miei gol di oggi siano più simili a quelli del ...

Per il ruolo di centravanti in ballo, Moro e Borrelli. In pole l'ex, miglior marcatore del Frosinone con 8 gol, oltre ad aver preso parte a 5 reti (3 centri e 2 assist) nelle sue ...Commenta per primo Crescere nell', fare la prima esperienza tra i professionisti in Olanda e poi tornare in Italia maturi, ... È stato il caso di Samuele, 19 gol con gli olandesi nel 2020/..., in prestito dall', ha siglato 7 gol e 4 assist malgrado un minutaggio relativo basso. In pratica quasi la metà delle partite (10 su 21) le ha iniziate dalla panchina. A Frosinone ha ...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Venezia, Samuele Mulattieri, centravanti del Frosinone in prestito dall'Inter e aurore di una doppietta, ha parlato così del suo ...Vuole proseguire sull’onda buona di tre vittorie consecutive la primavera Rossoblù, che oggi alle 15 al “Galli” riceve il ...