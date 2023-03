Mr. Rain, il tour estivo parte da Roma il 27 giugno (Di domenica 5 marzo 2023) MILANO – Mr. Rain, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano SUPEREROI (Warner Music Italy) continua il suo inarrestabile successo: a due settimane dall’uscita SUPEREROI è certificato platino. L’artista, che sta scalando tutte le classifiche, ha annunciato il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Le prevendite sono aperte su Ticketone e Dice. Il tour estivo arriva dopo il già annunciato tour nei club che partirà ad aprile e che è già sold out. MR. Rain, artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con SUPEREROI, il grande ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 marzo 2023) MILANO – Mr., l’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano SUPEREROI (Warner Music Italy) continua il suo inarrestabile successo: a due settimane dall’uscita SUPEREROI è certificato platino. L’artista, che sta scalando tutte le classifiche, ha annunciato ilche partirà il 27dae che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Le prevendite sono aperte su Ticketone e Dice. Ilarriva dopo il già annunciatonei club che partirà ad aprile e che è già sold out. MR., artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con SUPEREROI, il grande ...

