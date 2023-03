Mourinho Serra, l’arbitro rischia deferimento e giudizio! Ultime (Di domenica 5 marzo 2023) Mourinho Serra, dopo il caso di Cremonese-Roma l’arbitro sarebbe a rischio deferimento e giudizio: cosa succede Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbero presto esserci importanti novità sul caso Mourinho Serra. Gli avvocati della Roma avrebbero portato come prova diversi video che certificherebbero un labiale tutt’altro che appropriato da parte del fischietto. Secondo quanto filtra, ora l’arbitro potrebbe essere deferito dalla Procura per poi andare a giudizio, rischiando di uscire dalle rotazioni per dirigere gare di Serie A e Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023), dopo il caso di Cremonese-Romasarebbe a rischioe giudizio: cosa succede Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbero presto esserci importanti novità sul caso. Gli avvocati della Roma avrebbero portato come prova diversi video che certificherebbero un labiale tutt’altro che appropriato da parte del fischietto. Secondo quanto filtra, orapotrebbe essere deferito dalla Procura per poi andare a giudizio,ndo di uscire dalle rotazioni per dirigere gare di Serie A e Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Squalifica sospesa per #Mourinho, Corte federale d'Appello ha deciso di aver bisogno di più tempo per valutare quan… - GoalItalia : Scontro con Mourinho, Serra rischia il deferimento: la sua stagione potrebbe essere finita ?? - capuanogio : Squalifica sospesa, #Mourinho sarà in panchina in #RomaJuventus ed è probabile un dimezzamento delle giornate di st… - gretaoref16 : RT @Ern4Pel: La sospensione della squalifica di Mourinho fa capire la gravità dell’operato del quarto uomo Serra. E fa decadere tutte le te… - GeraltDiRivia_8 : Della questione #Mourinho #Serra l'unica cosa giusta è che se ne occupi la giustizia sportiva,perché riguarda cose… -

Mourinho Serra, l'arbitro rischia deferimento e giudizio! Ultime Mourinho Serra, dopo il caso di Cremonese - Roma l'arbitro sarebbe a rischio deferimento e giudizio: cosa succede Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbero presto esserci importanti ... Serra, cosa rischia per il caso Mourinho: non succedeva da Calciopoli ROMA - Potrebbe avere sviluppi sorprendenti il supplemento di indagine sul caso che ha visto coinvolti José Mourinho e il quarto uomo Marco Serra nel match Cremonese - Roma 2 - 1 di martedì scorso. Se da una parte la Corte sportiva d'appello ha temporaneamente sospeso le due giornate di squalifica all'... Mourinho contro Allegri, sfida da 39 trofei in carriera Mourinho ha rischiato di guardare dalla tribuna o dal pullman la partita di stasera, ieri la Corte ...di squalifica comminate dal giudice sportivo per la lite di Cremona con il quarto uomo Marco Serra. ... , dopo il caso di Cremonese - Roma l'arbitro sarebbe a rischio deferimento e giudizio: cosa succede Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbero presto esserci importanti ...ROMA - Potrebbe avere sviluppi sorprendenti il supplemento di indagine sul caso che ha visto coinvolti Josée il quarto uomo Marconel match Cremonese - Roma 2 - 1 di martedì scorso. Se da una parte la Corte sportiva d'appello ha temporaneamente sospeso le due giornate di squalifica all'...ha rischiato di guardare dalla tribuna o dal pullman la partita di stasera, ieri la Corte ...di squalifica comminate dal giudice sportivo per la lite di Cremona con il quarto uomo Marco. ... Caso Mourinho-Serra, l'allenatore ascoltato dalla Procura Federale - Sportmediaset Sport Mediaset Caso Mourinho, Serra rischia deferimento e giudizio A un arbitro non succedeva da Calciopoli Ha fatto discutere ed é il tema di giornata. Ancora una volta le strade di Juventus e Mourinho si incrociano e non possono mancare le polemiche. Marcello Chirico commenta a caldo la decisione del giud ... Marelli: “Mourinho-Serra C’è stato un particolare che a molti è sfuggito” La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ... Ha fatto discutere ed é il tema di giornata. Ancora una volta le strade di Juventus e Mourinho si incrociano e non possono mancare le polemiche. Marcello Chirico commenta a caldo la decisione del giud ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...