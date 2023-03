Motta di Livenza (Venezia), auto contro platano: morte due ragazze, due giovani feriti (Di domenica 5 marzo 2023) Nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze di 17 e 19 anni. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. I quattro, tutti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 marzo 2023) Nonostante i soccorsi il medico ha solo potuto constatare ladelle duedi 17 e 19 anni. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. I quattro, tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bvzm : @Open_gol Motta di LiVenza, perdio. Rileggere prima di pubblicare gli articoli non si usa più? - Piergiulio58 : Due ragazze, una minorenne, sono morte e due giovani uomini sono rimasti feriti a Motta di Livenza (Venezia) a caus… - BiG6900168874 : @Agenzia_Ansa A dir la verità Motta di Livenza è in provincia di Treviso… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Due ragazze, una delle quali minorenne, sono morte e due giovani uomini sono rimasti feriti a Motta di Livenza (Venezia)… - Claudio47765890 : Per un anno bloccate la circolazione, e finisce questa -