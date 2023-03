Morto il fondatore di Conbipel Franco Massa, aveva 83 anni (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ Morto questa mattina a Cocconato, nell’astigiano l’imprenditore piemontese Franco Massa. fondatore della Conbipel, ceduta nel 2007, Franco Massa aveva compiuto 83 anni il 22 febbraio scorso. Le esequie si svolgeranno in forma privata. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – E’questa mattina a Cocconato, nell’astigiano l’imprenditore piemontesedella, ceduta nel 2007,compiuto 83il 22 febbraio scorso. Le esequie si svolgeranno in forma privata. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : Sulla Via Di Damasco - Fratel Biagio. Alle 07.00 su #Rai3 Una vita per i poveri; per loro ha fatto digiuni, peniten… - marcozzettino : RT @11Giuliano: In-fragiliti: Cocconato,è morto il fondatore della Conbipel. Ha contribuito al bene del territorio e dell'intera nazione. E… - 11Giuliano : In-fragiliti: Cocconato,è morto il fondatore della Conbipel. Ha contribuito al bene del territorio e dell'intera na… - vivereitalia : Morto il fondatore di Conbipel Franco Massa, aveva 83 anni - News24_it : Morto il fondatore di Conbipel Franco Massa, aveva 83 anni -