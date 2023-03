Mondiali di speed - skating | storica medaglia d' oro per Davide Ghiotto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Medaglia d’oro a mondiali speed skating per Ghiotto - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La bandiera italiana sventola forte sul ghiaccio olandese grazie ad un eccezionale Davide Ghiotto - fanpage : La bandiera italiana sventola forte sul ghiaccio olandese grazie ad un eccezionale Davide Ghiotto - OggiSportNotiz2 : ???????? Pattinaggio su ghiaccio: Grandissima impresa di #DavideGhiotto che nell'ultima giornata dei Mondiali su dista… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #Mondiali Speed Skating, #Ghiotto oro nei 10mila metri: l'azzurro stabilisce il nuovo record italiano (12:41.35) #S… -

Davide Ghiotto, già bronzo olimpico lo scorso anno, ha vinto l'oro sui 10mila metri aidi- skating, che si chiudono a Heerenveen (Olanda). Il ventinovenne vicentino ha migliorato il proprio primato personale (nonché record italiano) di quasi quattro secondi. Il risultato ...Storico Davide Ghiotto, per la prima volta nella storia un azzurro trionfa aidiskating! Il 29enne vicentino, già bronzo olimpico a Pechino e argento mondiale nei 5000 lo scorso 2 marzo, conquista l'oro nei 10.000 metri aidi Heerenveen, in Olanda. L'...Davide Ghiotto ha vinto una storica medaglia d' oro nei 10mila metri aidiskating di Heerenveen , in Olanda. L'azzurro è riuscito ad avere la meglio sui due favoriti, l'olandese Patrick Roest e il norvegese Sander Eitrem arrivati al traguardo privi di ...

Davide Ghiotto, già bronzo olimpico lo scorso anno, ha vinto l’oro sui 10mila metri ai Mondiali di speed-skating, che si chiudono a Heerenveen (Olanda). Il ventinovenne vicentino ha migliorato il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei 10000 metri dei Mondiali di speed skating di Heerenveen. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori ...