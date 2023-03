Modena-Monza in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Superlega 2022/2023 volley (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per Valsa Group Modena-Vero volley Monza, partita valevole per la decima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I Canarini di Andrea Giani scendono sul campo di casa per conquistare la tredicesima vittoria in campionato e difendere così la seconda posizione. Dall’altra parte della rete ci saranno i brianzoli di Massimo Eccheli, settimi e a caccia di punti per provare a salire in ottica Playoff. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 5 marzo al PalaSport G. Panini di Modena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Modena-Monza della ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Tutto pronto per Valsa Group-Vero, partita valevole per la decima giornata di ritorno della regular season didimaschile. I Canarini di Andrea Giani scendono sul campo di casa per conquistare la tredicesima vittoria in campionato e difendere così la seconda posizione. Dall’altra parte della rete ci saranno i brianzoli di Massimo Eccheli, settimi e a caccia di punti per provare a salire in ottica Playoff. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 5 marzo al PalaSport G. Panini di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella ...

