MLS, Chiellini dopo il gol: «Lo dedico ad Astori» (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Giorgio Chiellini dopo il suo primo gol in MLS: «La dedica è per Astori, è sempre nei miei pensieri» Giorgio Chiellini ieri sera ha segnato il suo primo gol americano con la maglia di Los Angeles contro Portland. dopo la partita ha parlato in conferenza stampa dedicando il gol ad Astori. Di seguito le sue parole. GOL – «È strano, l’ultimo gol lo avevo segnato nel 2019 ed è stato uguale a questo. Ieri poi, in allenamento, ci siamo esercitati sui calci piazzati e ho fatto tre gol uguali a quello di oggi, uguali. È incredibile. Ma giochiamo esattamente nel modo in cui ci alleniamo». DEDICA AD Astori – «La dedica dopo il gol è per un mio vecchio compagno morto cinque anni fa. Pensavo a lui stamattina. Non so se sia un segno del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Giorgioil suo primo gol in MLS: «La dedica è per, è sempre nei miei pensieri» Giorgioieri sera ha segnato il suo primo gol americano con la maglia di Los Angeles contro Portland.la partita ha parlato in conferenza stampa dedicando il gol ad. Di seguito le sue parole. GOL – «È strano, l’ultimo gol lo avevo segnato nel 2019 ed è stato uguale a questo. Ieri poi, in allenamento, ci siamo esercitati sui calci piazzati e ho fatto tre gol uguali a quello di oggi, uguali. È incredibile. Ma giochiamo esattamente nel modo in cui ci alleniamo». DEDICA AD– «La dedicail gol è per un mio vecchio compagno morto cinque anni fa. Pensavo a lui stamattina. Non so se sia un segno del ...

