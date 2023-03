Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Un governo che MINACCIA i dirigenti scolastici che condannano il fascismo e tace sui fascisti che picchiano gli stu… - marcofurfaro : 'Ridicolo parlare di rischio fascista', afferma il ministro dell'Istruzione #Valditara. E per dimostrarlo, minacc… - marcofurfaro : Il ministro dell'Istruzione, che ha giurato su Costituzione antifascista, minaccia una preside colpevole di aver co… - VanessaVx46 : RT @Misurelli77: Questo è un governo che davanti un'aggressione fascista a Firenze parla di una ragazzata È un governo che davanti le bar… - CCortiana : RT @IndiniAndrea: Ecco il video del raid dell’anno scorso a #Bologna: centri sociali pestano ragazzi di #AzioneStudentesca. Ma per #Schlein… -

... discriminative, persecutorie di persone singole, gruppi identificati come nemici, o come... come altri hanno indicato nell'abbandono delle nostalgie per il ventennio, è anche vero ...iraniana . II direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi si ...pagina "Piazze rosse" e aggiunge - nell'occhiello - che i tre si "inventano un pericolo". ...Estremisti di destra e poco (o nulla) avversari di Putin e della sua Russia: Marjorie Taylor Greene, influente repubblicana di estrema destra al Congresso , ha chiesto ...partito che...

Minaccia fascista immaginaria, violenze anarchiche vere - ilGiornale.it ilGiornale.it

Schlein e Conte marciano contro un minaccia inesistente, gli anarchici devastano Torino in nome di Cospito. Il legame tra le due piazze e i silenzi colpevoli della sinistra ...Quasi ogni giorno, dalla campagna elettorale di questa estate a oggi, la sinistra ha rispolverato un suo grande classico: l'antifascismo come strumento politico. Una tendenza destinata a durare per tu ...