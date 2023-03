Mina e Lucio Battisti | nel 1972 il leggendario duetto di cui ancora si parla

(Di domenica 5 marzo 2023). Parliamo di due delle voci più importanti della storia italiana ricordate in questo giorno, 5 marzo 2023, in quanto il cantautore di Poggio Bustone avrebbe compiuto 80 anni.: un unicum Il 23 aprile, cinquant’anni fa, durante la trasmissione televisiva “Teatro 10” della Rai, condotta ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. - DComp75 : RT @JamesLucasIT: Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. https://t.co… - iosonoangelo : RT @JamesLucasIT: Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. https://t.co… - ToreGaudi : RT @JamesLucasIT: Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. https://t.co… - giovannacorno : RT @JamesLucasIT: Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica italiana. Oggi Lucio avrebbe compiuto 80 anni. https://t.co… -

L'ultima esibizione in Italia è lo storico duetto cona Teatro 10 il 23.4.1972 con un medley ...a te Io e te da soli Eppur mi son scordato di te Emozioni L'ultima apparizione in tv di...Se ne andò molto prima della sua morte fisica, smettendo di esibirsi in pubblico come la collega e amica, che però non mancò mai di regalarci canzoni.si allontanò definitivamente dalle ...Russo, matematico, Università Tor Vergata 13. Carlo Rovelli, fisico e saggista 14. Romano ...Matteo, docente, Cobas Scuola Lecce 68. Elena Mignosi, docente di Pedagogia generale sociale, ...

Il duetto Mina Battisti che ha fatto la storia della musica La Voce di New York

Grandi numeri per entrambi: Lucio Battisti ha inciso 17 album tra il 1969 e il 1994 ... E se poi il primo vanta storici duetti televisivi con Mina, il secondo altrettanto storici concerti con De ...80 anni di Lucio Battisti. Per celebrare e ricordare questo infinito artista abbiamo raccolto le sue ultime esibizioni in tv.