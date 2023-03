Million Day oggi 5 marzo 2023 | ecco i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 marzo 2023)Day estrazione diestrattiDay domenica 5, quali sono? Scopriamolo insieme. Anche questa sera, ora che il weekend è tutto da vivere, l’estrazione delDay arriverà puntuale come ogni giorno alle ore 20:30 e anche, di sabato, si accendono le speranze per i giocatori di aggiudicarsi il ricco montepremi di 1 milione di euro. Ci sarà qualcuno che riuscirà a vincere l’ambito premio e a concludere in bellezza questa giornata? Quindi anche, come da tradizione, ci sarà il consueto appuntamento con ilDay con le sue estrazioni quotidiane. Ma quali sono idelDay ...