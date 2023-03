Milinkovic, addio Serie A? Un club di Premier allo scoperto (Di domenica 5 marzo 2023) Dall’inerzia legata alla questione Milan–Leao, alla firma di Calhanoglou con l’Inter fino al 2027, sono diverse le attuali dinamiche di mercato in Serie A. Non pochi però sembrerebbero i riflettori puntati su Milinkovic-Savic, soprattutto visti notevoli dubbi sulle sue intenzioni di permanenza nella Lazio. Un’indecisione non indifferente, quella del centrocampista serbo, per cui si escluderebbe ancora un tempestivo rinnovo con i biancocelesti nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2024. Milinkovic-Savic, Lazio Lazio, a rischio futuro di Milinkovic: l’interesse di un club di Premier Una situazione in cui non mancherebbero gli interventi esterni, con significative novità in arrivo dalla Premier. Non poco infatti l’interesse mostrato dall’Arsenal, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 marzo 2023) Dall’inerzia legata alla questione Milan–Leao, alla firma di Calhanoglou con l’Inter fino al 2027, sono diverse le attuali dinamiche di mercato inA. Non pochi però sembrerebbero i riflettori puntati su-Savic, soprattutto visti notevoli dubbi sulle sue intenzioni di permanenza nella Lazio. Un’indecisione non indifferente, quella del centrocampista serbo, per cui si escluderebbe ancora un tempestivo rinnovo con i biancocelesti nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2024.-Savic, Lazio Lazio, a rischio futuro di: l’interesse di undiUna situazione in cui non mancherebbero gli interventi esterni, con significative novità in arrivo dalla. Non poco infatti l’interesse mostrato dall’Arsenal, ...

