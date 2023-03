“Milan vs Tottenham | strategie difensive fallite | come difendere un vantaggio | Primapagina”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 marzo 2023) Cinque anni dopo la scomparsa di Astori, la Fiorentina scende in campo con l’intento di offrire un tributo alla sua memoria e ci riesce in pieno! La squadra di Italiano mette in mostra un calcio spettacolare e ferma il rilanciatocon un’autentica lezione di gioco. Il punteggio finale di 2-1 non rispecchia per nulla l’andamento dell’incontro, dominato dalla formazione viola che avrebbe potuto e dovuto vincere con almeno due gol di scarto. Non c’è nulla da rimproverare al modulo di Pioli, visto che lo stesso era stato elogiato dopo la vittoria dei rossoneri nelle ultime quattro partite, tra campionato e Champions. Thiaw fa il centrale tra Kalulu e Tomori, con Messias ed Hernandez larghi sulle fasce, ma il problema delrisiede nella mancanza di intensità in tutti i reparti in generale e nella scarsa attenzione dei difensori in particolare, ...