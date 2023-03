Milan, Prandelli: “Contro la Fiorentina una brutta sconfitta” (Di domenica 5 marzo 2023) Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha parlato della corsa ai posti per la prossima Champions League e anche del Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) Cesare, ex allenatore dellae della Nazionale italiana, ha parlato della corsa ai posti per la prossima Champions League e anche del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Prandelli e la corsa Champions: “Milan, brutta frenata. A Roma Allegri non può sbagliare”: Prandelli e la corsa Cha… - PianetaMilan : #Milan, #Prandelli: 'Contro la #Fiorentina una brutta sconfitta' #SempreMilan - Gazzetta_it : Prandelli e la corsa Champions: “Milan, brutta frenata. A Roma Allegri non può sbagliare” #SerieA - MilanPress_it : #Prandelli ha analizzato la partita del #Milan e la corsa per la #ChampionsLeague ??? #MilanPress -