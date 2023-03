Milan | Pioli | 'Non avevamo la testa già a Londra | dovevamo fare meglio tante cose Su De Ketelaere'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : In tre anni il #Milan di Pioli ha perso sei volte lontano da San Siro, tre delle quali di sabato sera a casa di Vin… - AntoVitiello : #Pioli: 'Gli allenamenti con Zlatan e senza Zlatan sono differenti. È un rientro importantissimo' L'allenatore del… - ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - MilanLiveIT : ??? Pioli così a Sky Sport dopo #FiorentinaMilan - caleriserva : Pioli e l’allenatore più scarso della storia del Milan e siamo tutti d accordo, ma ragazzi messias brahim diaz tona… -

Ilreagisce con veemenza e dopo un tiro da fuori di Rebic, parato senza difficoltà, sfiora il pari al 57' con Theo: bravissimo Terracciano a deviare in corner. Al 65' triplo cambio per, ...... i rossoneri agganciano l'Inter al secondo posto e ritrovano Maignan e Ibrahimovic Le pagelle di- Atalanta: Leao inafferrabile, Scalvini puntuale. Maldini a pranzo con Gerry Cardinale: "...Stefano4,5: Si lascia incartare da Italiano e non riesce mai a cambiare il volto di una ... Il Var lo aiuta sulla grande svista che avrebbe potuto portare al rigore per ilsull'incornata a ...

Il Milan cade a Firenze, 2-1 Viola. Per Pioli allarme Champions Calciomercato.com

Nonostante il solo gol di vantaggio, la Fiorentina si fa preferire anche nelle singole individualità nel successo 2-1 contro il Milan, tanto che il risultato appare troppo generoso per la squadra di S ...Il Milan cade per 2-1 a Firenze contro la Fiorentina (nel giorno di Davide Astori) con un rigore a inizio secondo tempo segnato da Nico Gonzalez e il raddoppio di Jovic. Inutile il gol di Theo Hernand ...