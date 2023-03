Milan, Pioli: «La Fiorentina ha fatto meglio di noi, ma non pensavamo a Londra» (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Stefano Pioli dopo la sconfitta del Milan contro la Fiorentina: «Dovevamo fare tante cose meglio, ma non ci siamo riusciti» Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Milan con la Fiorentina. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante, ma la Fiorentina soprattutto nel primo tempo ha fatto meglio di noi per qualità ed energia. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, ma il primo tempo no e questo ha penalizzato la nostra prestazione». TESTA A Londra – «Oggi la Fiorentina ha giocato meglio di noi, ma non perché ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Stefanodopo la sconfitta delcontro la: «Dovevamo fare tante cose, ma non ci siamo riusciti» Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta delcon la. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante, ma lasoprattutto nel primo tempo hadi noi per qualità ed energia. Nella ripresa abbiamo, ma il primo tempo no e questo ha penalizzato la nostra prestazione». TESTA A– «Oggi laha giocatodi noi, ma non perché ...

