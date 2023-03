Milan, Ielpo: “La difesa non ne ha azzeccata una, Giroud il migliore” (Di domenica 5 marzo 2023) Mario Ielpo ha espresso un proprio parere sui peggiori e i migliori di Fiorentina-Milan, annoverando Olivier Giroud tra i più positivi Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 marzo 2023) Marioha espresso un proprio parere sui peggiori e i migliori di Fiorentina-, annoverando Oliviertra i più positivi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Ielpo: “La difesa non ne ha azzeccata una, Giroud il migliore” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Giroud - sportli26181512 : Ielpo: 'Maignan che tocca più palloni di tutti non è grande calcio: a Firenze mancava chi facesse ripartire veloce… - Milannews24_com : #Ielpo sulla difesa del #Milan ??? - sportli26181512 : Ielpo dopo Firenze: 'In questo momento Giroud il migliore. La difesa del Milan non ne ha azzeccata una': Mario Ielp… - MilanNewsit : Ielpo dopo Firenze: 'In questo momento Giroud il migliore. La difesa del Milan non ne ha azzeccata una' -