Milan cade a Firenze per distrazione | la concentrazione diventa essenziale per vincere a Londra

(Di domenica 5 marzo 2023) Ilsubisce una sconfitta inaspettata e fragorosa nella partita contro la Fiorentina. Dopo quattro vittorie consecutive, sembrava che i rossoneri potessero volare verso la grande Europa, ma invece le ombre si addensano sulla loro corsa. Il -2 a 1 subito in casa dei viola, nell’ultimo anticipo del sabato, è un risultato che non rende giustizia alla solidità e al gioco pratico dei padroni di casa. Deve essere un brutto risveglio per i tifosiisti, che avevano iniziato a sognare ad occhi aperti dopo le recenti vittorie in Serie A e in Champions League. Il passo indietro della squadra di Pioli è stato evidente durante l’intera partita. Sembrava che i giocatori fossero già proiettati mentalmente verso la trasferta di, dove mercoledì prossimo affronteranno il Tottenham in un match della massima importanza. Non c’è stato il ...