Milan | Bergomi | “Contro la Fiorentina i cambi hanno peggiorato la squadra”

(Di domenica 5 marzo 2023) L'ex difensore Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai demeriti delnella sconfittala

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Bergomi: “Contro la Fiorentina i cambi hanno peggiorato la squadra” #SempreMilan #ACMilan #Milan - Milannews24_com : #Milan #Fiorentina, #Bergomi: «#Pioli ha sbagliato i cambi» - sportli26181512 : Bergomi: 'Il Milan contro la Fiorentina è peggiorato con i cambi': Beppe Bergomi, ex calciatore, è intervenuto a Sk… - MilanNewsit : Bergomi: 'Il Milan contro la Fiorentina è peggiorato con i cambi' - matteo_bergomi_ : Eh ma Leao non serve al Milan nono -

Sabato, dalle 20.45 , Fiorentina -su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky ... La domenica sera si chiude con Fabio Caressa e il suo 'Sky Calcio Club' , con Beppe, Luca ......sottolineato nel tempo dal fatto che proprio nelle case di quest'area hanno da sempre trovato relax quotidiano tanti calciatori di Inter e: da Mauro Icardi ad Alexandre Pato , da Beppe...Con Zenga ,, Ferri e Serena già in rosa uno squadrone pronto a contendere lo scudetto aldegli olandesi , al Napoli di Maradona e alla Sampdoria di Vialli e Mancini . Iniziò la partita ...

Milan, Bergomi: “Contro la Fiorentina i cambi hanno peggiorato la ... Pianeta Milan

Beppe Bergomi, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: "Come atteggiamento il Milan è stato troppo passivo. L'atteggiamento è importante, di solito il Milan a parte il ...Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e noto opinionista, ha analizzato la sconfitta del Milan sul campo della Fiorentina Ospite a Sky, Giuseppe Bergomi ha parlato così di Fiorentina-Milan: «Come att ...