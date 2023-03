Milan | Bennacer | «La Fiorentina ha giocato molto bene | ha meritato la vittoria»

(Di domenica 5 marzo 2023) Ismael, centrocampista del, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di ieri contro la. Le dichiarazioni Ismael, centrocampista del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Penso che abbiamo sbagliato l’atteggiamento. Laha, hala. Dobbiamo faredi più. Scenderemo in campo di nuovo tra qualche giorno e non si può più giocare così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bennacer a Milan TV: "La Fiorentina ha giocato sicuramente meglio di noi. Mi sento bene, col tempo starò ancora meglio" Milan News

Una Fiorentina davvero bella quella che domina e sconfigge con merito il Milan. Dopo la buona gara di Verona, i viola dovevano incontrare una grande per dare continuità alle ultime buone prove. La Fio ...