Milan al lavoro per il Tottenham: personalizzato per Diaz Il Milan al lavoro dopo la sconfitta della Fiorentina in vista del prossimo impegno di Champions League con il Tottenham Secondo quanto riportato da Peppe di Stefano ai microfoni di Sky Sport 24, tornata a Milanello, oggi il Milan ha svolto del lavoro defaticante in vista del prossimo impegno di Champions League con il Tottenham. Allenamento personalizzato per Brahim Diaz, ieri assente per una leggere distorsione al ginocchio. Per il trequartista spagnolo sarà decisiva la giornata di domani per capire se potrà recuperare per il Tottenham, secondo il giornalista.

