Migranti | Prodi | ' problema va gestito in maniera diversa'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "É ora di rendersi conto che il problema dell'immigrazione va affrontato in un modo molto diverso da quello che è stato fatto in passato e da quello che viene fatto oggi. È ora di rendersi conto che è una necessità nazionale e va gestita come l'hanno gestita in Germania o in altri Paesi, cioè li vogliamo, quanti ne vogliamo, come li dobbiamo prendere, come li facciamo cittadini italiani: siamo un Paese che diamo la cittadinanza a della gente i cui trisnonni o quadrisnonni erano italiani, che non sono mai stati italiani, che non sanno neanche cosa sia l'Italia e non la diamo a persone che sono qui da vent'anni a fare i muratori o a fare le badanti". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. "Quando si vuole risolvere facendo in modo che le navi che debbono salvare salvino un po' meno non è buon ...

