**Migranti: Prodi, 'bene Cdm a Cutro ma pensino anche a Calabria, non sia per riparare errore'** (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Un Consiglio dei ministri a Cutro va bene, "purché trattino anche il problema della Calabria. Conosco bene Crotone, Cutro, quella zona, è un cimitero di industrie, guardarla fa spavento". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. "Si pensa a questo regionalismo differenziato -ha aggiunto l'ex premier- ma una politica unitaria, forte per il Mezzogiorno non la vedo. Abbiamo bisogno di dare agli abitanti del Sud l'idea che il futuro non è solo quello di scappare come sta avvenendo adesso nella classe dirigente meridionale. Se il Consiglio dei ministri prendesse questa simbologia potrebbe anche essere utile, se è solo una riparazione per un errore fatto in precedenza vale quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Un Consiglio dei ministri ava, "purché trattinoil problema della. ConoscoCrotone,, quella zona, è un cimitero di industrie, guardarla fa spavento". Lo ha affermato Romano, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre. "Si pensa a questo regionalismo differenziato -ha aggiunto l'ex premier- ma una politica unitaria, forte per il Mezzogiorno non la vedo. Abbiamo bisogno di dare agli abitanti del Sud l'idea che il futuro non è solo quello di scappare come sta avvenendo adesso nella classe dirigente meridionale. Se il Consiglio dei ministri prendesse questa simbologia potrebbeessere utile, se è solo una riparazione per unfatto in precedenza vale quello che ...

