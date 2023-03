Migranti, Papa: “Mediterraneo non sia più insanguinato, fermare trafficanti” (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati. Non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte, le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Che il signore ci dia la forza di capire e di piangere”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus riferendosi alla tragedia del naufragio di Cutro. ”Esprimo ora il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone, prego per numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti – ha aggiunto – Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locali e alle istituzioni per la solidarietà e ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. Idi esseri umani siano fermati. Non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte, le limpide acque delnon siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Che il signore ci dia la forza di capire e di piangere”. Lo ha dettoFrancesco dopo la recita dell’Angelus riferendosi alla tragedia del naufragio di Cutro. ”Esprimo ora il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone, prego per numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti – ha aggiunto – Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locali e alle istituzioni per la solidarietà e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGisotti : Stamattina ho saputo con dolore del #naufragio avvenuto sulla Costa calabrese, presso Crotone. Già sono stati recup… - vivereitalia : Migranti, Papa: 'Mediterraneo non sia più insanguinato, fermare trafficanti' - darwinia1492 : il tg2… hanno appena riportato in modo veramente un po’ fazioso le parole di papa Francesco sui migranti. Al “fermi… - apsny_news : Migranti: il dolore del papa per le vittime di Cutro, ‘fermare i trafficanti’ – Politica - tg2rai : La preghiera del #Papa per le vittime del naufragio di #migranti. 'Il Mediterraneo non sia più insanguinato, fermar… -