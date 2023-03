Migranti, Papa Francesco: "Dolore per Cutro, fermare i trafficanti, grazie alla popolazione per la solidarietà" (Di domenica 5 marzo 2023) Il pontefice all'Angelus: "I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte". Oggi in Calabria la Via Crucis con la croce realizzata dai resti dell'imbarcazione naufragata. Un altro corpo trovato: le vittime salgono a 71 Leggi su repubblica (Di domenica 5 marzo 2023) Il pontefice all'Angelus: "I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte". Oggi in Calabria la Via Crucis con la croce realizzata dai resti dell'imbarcazione naufragata. Un altro corpo trovato: le vittime salgono a 71

