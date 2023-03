Migranti, Meloni sposa le parole del Papa sui trafficanti dopo il naufragio: “Le facciamo nostre”. Ma dimentica quelle sull’accoglienza (Di domenica 5 marzo 2023) L’applauso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni per Papa Francesco è solo a metà. Quasi opportunistico. All’Angelus il pontefice ha pregato per le vittime del naufragio di Cutro, in Calabria, ma la premier plaude solo alla parte che condivide. “Esprimo il mio dolore – ha affermato Bergoglio – per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l’accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle e rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) L’applauso della presidente del Consiglio GiorgiaperFrancesco è solo a metà. Quasi opportunistico. All’Angelus il pontefice ha pregato per le vittime deldi Cutro, in Calabria, ma la premier plaude solo alla parte che condivide. “Esprimo il mio dolore – ha affermato Bergoglio – per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone. Prego per le numerose vittime del, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l’accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle e rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. Idi esseri umani siano fermati, non continuino a disporre della vita di tanti innocenti! I ...

