(Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – “Le parole del Santo Padre rappresentano un grandeper tutte le. Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani elein”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : La guardia costiera ha affermato che il mare era a forza 4/5 e che i migranti si potevano salvare ma che a causa de… - elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - ab_cstl : RT @EugenioCardi: #Meloni MENTE. È ormai acclarato che #Frontex abbia inviato la segnalazione del barcone fatiscente pieno di persone senza… - BaggioEva : RT @EugenioCardi: #Meloni MENTE. #Frontex ha fatto una segnalazione alle 23,03 (come correttamente riportato dal #TG1 delle 13,30 del #4Mar… -

L'applauso della premier Giorgiaper Papa Francesco è solo a metà. All'Angelus il Pontefice ha pregato per le vittime della ... "Accogliere, proteggere, promuovere e integrare ie i ...'Tutti hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare' approfondimento: "Nessuna richiesta da Frontex. Prossimo Cdm a Cutro" L'Anm ricorda inoltre come: 'L'Italia ...Sul tema del naufragio che ha provocato la morte di almeno 70a ridosso della costa calabrese, laha annunciato che la prossima riunione del Consiglio dei Ministri si svolgerà a Cutro.

Migranti, Meloni: "Da Papa richiamo per istituzioni, impegnati per fermare morti in mare" Adnkronos

Papa Francesco e il dolore per la strage di migranti di Cutro ed esorta: «Mai più viaggi della morte», Meloni: «Facciamo nostre le sue parole» ...Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare”, scrive su Facebook la premier Giorgia ...