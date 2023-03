Migranti, il Papa: “Fermare i trafficanti”. Giorgia Meloni: “Faremo di tutto”. Via Crucis a Cutro (Di domenica 5 marzo 2023) Via Crucis per le settanta vittime del mare, a Cutro. E Papa Francesco, nell'Angelus di domenica 5 marzo 2023, lancia l'appello: "Mai più". Francesco chiede di Fermare gli scafisti e di impedire che "i viaggi della speranza si trasformino in viaggi di morte". Chiede anche di imparare a "capire" e "piangere" e lo fa con un lungo e commosso silenzio nella preghiera a Piazza San Pietro. La premier Giorgia Meloni afferma di accogliere l'appello. E dichiara: "Faremo di tutto" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 marzo 2023) Viaper le settanta vittime del mare, a. EFrancesco, nell'Angelus di domenica 5 marzo 2023, lancia l'appello: "Mai più". Francesco chiede digli scafisti e di impedire che "i viaggi della speranza si trasformino in viaggi di morte". Chiede anche di imparare a "capire" e "piangere" e lo fa con un lungo e commosso silenzio nella preghiera a Piazza San Pietro. La premierafferma di accogliere l'appello. E dichiara: "di" L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : Il vero pensiero di #PapaFrancesco su #migranti e rifugiati. 10 anni di riflessioni e appelli (al di la di ogni str… - Adnkronos : Migranti, Papa: 'Mediterraneo non sia più insanguinato, fermare trafficanti' . #Adnkronos - Noiconsalvini : Migranti, il Papa parla come #Salvini. 'Fermare i trafficanti di esseri umani'. - MarcoMaragliano : RT @baffi_francesco: Salvini: 'Noi del Governo sui migranti la pensiamo come Papa Francesco'. Peccato che loro i migranti li fanno annegare… - F_MGio : RT @giulicast: Oltre Macchiaveli. Questa strumentalizzazione di poche parole del Papa,noto a tutte/i per il suo indefesso sostegno ai migra… -