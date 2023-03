Migranti: Gasparri, 'Anm non è governo nazionale né mondiale' (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Invece di invitare i propri associati a perseguire le gravi violenze che l'estrema sinistra sta realizzando nelle piazze, si vede quello che è successo sabato sera a Torino, i vertici dell'Associazione nazionale magistrati si pongono come controparte dell'umanità, dettando regole di comportamento e scelte da seguire. Una manifestazione di onnipotenza degna di miglior causa. Il presidente dell'Anm Santalucia, nei giorni scorsi ha addirittura, contestato il mio diritto di presentare delle interrogazioni in Parlamento. Non mi farò tappare la bocca da questi signori e rilevo, con preoccupazione, questa invadenza dell'Anm che detta regole a tutto e a tutti, richiama i Governi e indica le strade da seguire. L'Anm non è il governo della Nazione o, addirittura, il governo mondiale, come sembrerebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Invece di invitare i propri associati a perseguire le gravi violenze che l'estrema sinistra sta realizzando nelle piazze, si vede quello che è successo sabato sera a Torino, i vertici dell'Associazionemagistrati si pongono come controparte dell'umanità, dettando regole di comportamento e scelte da seguire. Una manifestazione di onnipotenza degna di miglior causa. Il presidente dell'Anm Santalucia, nei giorni scorsi ha addirittura, contestato il mio diritto di presentare delle interrogazioni in Parlamento. Non mi farò tappare la bocca da questi signori e rilevo, con preoccupazione, questa invadenza dell'Anm che detta regole a tutto e a tutti, richiama i Governi e indica le strade da seguire. L'Anm non è ildella Nazione o, addirittura, il, come sembrerebbe ...

