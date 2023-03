Migranti, alla via crucis in prima fila l’imam e il vescovo di Crotone (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ appena partita dal piazzale della spiaggia di Steccato di Cutro la Via crucis per ricordare le vittime del naufragio di una settimana fa. In prima fila il vescovo di Crotone Angelo Raffaele Panzetta e l’imam di Crotone , oltre ai sindaci e ai parroci della diocesi. Sono centinaia e centinaia i fedeli che partecipano alla Via crucis e che si danno il cambio per tenere la croce, realizzata con il legno del barcone affondato domenica scorsa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ appena partita dal piazzale della spiaggia di Steccato di Cutro la Viaper ricordare le vittime del naufragio di una settimana fa. InildiAngelo Raffaele Panzetta edi, oltre ai sindaci e ai parroci della diocesi. Sono centinaia e centinaia i fedeli che partecipanoViae che si danno il cambio per tenere la croce, realizzata con il legno del barcone affondato domenica scorsa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 26mila #migranti morti nel #Mediterraneo negli ultimi 10 anni, quando al #Governo c’erano quei signori che oggi sal… - AnnalisaChirico : Singolare che il Paese impegnato in prima linea nel soccorso migranti sia tacciato di non aiutare i naufraghi. Rich… - rulajebreal : La dx “pro vita” criminalizza le ONG mentre finanzia chi tortura i migranti in Libia… e che pure davanti alla strag… - aldo1058 : RT @tomasomontanari: Da quanto tempo #Meloni e la sua oscena destra costruiscono potere alimentando l’odio per migranti, neri, diversi? Sì,… - PinoDiCillo : RT @tomasomontanari: Da quanto tempo #Meloni e la sua oscena destra costruiscono potere alimentando l’odio per migranti, neri, diversi? Sì,… -