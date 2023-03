Mezzi pubblici: biglietto quasi azzerato con questi semplici strumenti | Viaggi quasi gratis e risparmi (Di domenica 5 marzo 2023) Il caro vita pesa anche sul costo del biglietto dei trasporti pubblici. risparmiare diventa quasi un obbligo per migliaia di pendolari. Intanto il governo non vara bonus trasporti 2023 Quello dei trasporti pubblici resta un problema rilevante per tutto il nostro Paese. Un vero e proprio disastro rispetto al resto dell’Europa che invece ha numeri più che positivi. Le problematiche sul trasporto pubblico sono davvero tante. biglietto trasporto pubblico: come spendere poco – ilovetradingPer quanto riguarda per esempio i bus molto spesso capita di vederli in avaria perché mancano soldi per l’ordinaria manutenzione. Stesso discorso vale anche per i treni locali che non solo vengono soppressi all’ultimo ma quei pochi che ci sono vengono presi d’assalto diventando stracolmi. ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 5 marzo 2023) Il caro vita pesa anche sul costo deldei trasportiare diventaun obbligo per migliaia di pendolari. Intanto il governo non vara bonus trasporti 2023 Quello dei trasportiresta un problema rilevante per tutto il nostro Paese. Un vero e proprio disastro rispetto al resto dell’Europa che invece ha numeri più che positivi. Le problematiche sul trasporto pubblico sono davvero tante.trasporto pubblico: come spendere poco – ilovetradingPer quanto riguarda per esempio i bus molto spesso capita di vederli in avaria perché mancano soldi per l’ordinaria manutenzione. Stesso discorso vale anche per i treni locali che non solo vengono soppressi all’ultimo ma quei pochi che ci sono vengono presi d’assalto diventando stracolmi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Due treni della Circumvesuviana che si salutano a Gianturco, una ragazza che legge Bakunin in metropolitana e un ra… - Foy84 : RT @lucabattanta: Aumentano i tempi di attesa per i mezzi pubblici a Milano: in arrivo tagli alle corse di metrò, tram e bus. Naturalmente… - marsili_guido : RT @BarbaraRaval: CI HANNO DISCRIMINATO IN TUTTI I MODI POSSIBILI, FACENDOCI PERDERE ANCHE IL LAVORO. NON CI HANNO FATTO SALIRE SUI MEZZI P… - Universe1972 : @EsercitoCrucian Invece far scendere i ragazzi dai mezzi pubblici, tenerli fuori dalle scuole e attività ricreative… - DANI56 : RT @BarbaraRaval: CI HANNO DISCRIMINATO IN TUTTI I MODI POSSIBILI, FACENDOCI PERDERE ANCHE IL LAVORO. NON CI HANNO FATTO SALIRE SUI MEZZI P… -