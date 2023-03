Metti una molletta sul bordo della pentola: il trucco che non conosci (Di domenica 5 marzo 2023) In casa ogni cosa, anche l’oggetto all’apparenza più inutile può essere riutilizzato e può “vivere una nuova vita”. Un oggetto da riciclare in più modi è sicuramente una comune molletta per il bucato. Come è risaputo esistono mollette di ogni genere, colore e materiale. Ad esempio una molletta può essere fatta di plastica, di legno oppure può presentarsi con un’impugnatura in silicone. Le mollette, come detto sopra, sono usate per il bucato ma con una buona dose di inventiva è possibile utilizzarle anche per altre e differenti faccende domestiche. Questo oggetto usato dalla maggior parte delle persone può rivelarsi indispensabile anche in una cucina. Esiste infatti un trucco semplicissimo ma allo stesso tempo ingegnoso che permetterà a tutti gli amanti della cucina di preparare delle pietanze senza problemi. Mollette ... Leggi su donnaup (Di domenica 5 marzo 2023) In casa ogni cosa, anche l’oggetto all’apparenza più inutile può essere riutilizzato e può “vivere una nuova vita”. Un oggetto da riciclare in più modi è sicuramente una comuneper il bucato. Come è risaputo esistono mollette di ogni genere, colore e materiale. Ad esempio unapuò essere fatta di plastica, di legno oppure può presentarsi con un’impugnatura in silicone. Le mollette, come detto sopra, sono usate per il bucato ma con una buona dose di inventiva è possibile utilizzarle anche per altre e differenti faccende domestiche. Questo oggetto usato dalla maggior parte delle persone può rivelarsi indispensabile anche in una cucina. Esiste infatti unsemplicissimo ma allo stesso tempo ingegnoso che permetterà a tutti gli amanticucina di preparare delle pietanze senza problemi. Mollette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarbascuraX : Per dire, una volta un tizio mi ferma per strada: - Grande Barbascura! Ho un tuo libro, me lo firmeresti? - We comp… - Rocco_Papaleo : Metti una sera... a Calvello! Reposted from @basilicataturistica ?? @sergio_manicone - OliviaNiolu : @colvieux E da presidente del consiglio non ti vesti da pic nic ai Castelli Romani se fai una visita ufficiale. Com… - ReErthu : Vedi però ti voglio spiegare una cosa se hai voglia di fare un lavoro ci metti la buona volontà qualcosina lo riesc… - francy01950834 : @commentacose Tesoro io non penso ci sia via di ritorno Dopo ste scene di stasera I confessionali di lei su Davide… -