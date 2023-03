Messina Denaro e gli ordini alla sorella: “Fatti dare i 40mila, devo avere un deposito più grosso” (Di domenica 5 marzo 2023) Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza dispensava ordini alla sorella Rosalia, arrestata nei giorni scorsi. “Devi incontrare Parmigiano solo una volta – scriveva il boss alla sorella a proposito dei soldi che il boss voleva rimettere nel deposito personale – e dirgli che nessuno lo vuole impaccare, che i 40mila euro dati in prestito saranno restituiti appena torna il complicato o il grezzo vende un suo bene già messo in vendita”. I 40mila euro che il boss di Cosa Nostra aveva utilizzato “per un’emergenza” e che voleva aggiungere nuovamente al fondo di circa 120mila euro per “stare più tranquillo”. “I soldi che avevano non mi bastavano, ho avuto bisogno di questi 40 – scriveva nel pizzino per sua ... Leggi su tpi (Di domenica 5 marzo 2023) Matteodurante la sua latitanza dispensavaRosalia, arrestata nei giorni scorsi. “Devi incontrare Parmigiano solo una volta – scriveva il bossa proposito dei soldi che il boss voleva rimettere nelpersonale – e dirgli che nessuno lo vuole impaccare, che ieuro dati in prestito saranno restituiti appena torna il complicato o il grezzo vende un suo bene già messo in vendita”. Ieuro che il boss di Cosa Nostra aveva utilizzato “per un’emergenza” e che voleva aggiungere nuovamente al fondo di circa 120mila euro per “stare più tranquillo”. “I soldi che avevano non mi bastavano, ho avuto bisogno di questi 40 – scriveva nel pizzino per sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo ar… - Agenzia_Ansa : A Messina Denaro sequestrati migliaia di pizzini nel covo e nelle altre abitazioni nella sua disponibilità. Inquire… - Corriere : La sorella di Messina Denaro e la rabbia dopo l’arresto: «Ce l’avete sempre con noi» - ta_piero : RT @MaxPar55: @AlfonsoFuggetta @guffanti_marco #Conte ha firmato i decreti per abbandonare i disperati in mare; #Conte ha votato,unico part… - ultimo1973 : RT @MaxPar55: #Conte ha firmato i decreti per abbandonare i disperati in mare; #Conte ha votato,unico partito, contro invio armi delle armi… -